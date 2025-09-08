AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AbbVie. Das Papier von AbbVie befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 209,50 USD ab.

Die AbbVie-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 209,50 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AbbVie-Aktie bisher bei 208,89 USD. Bei 210,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.749 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 218,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 4,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,77 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,54 USD je Aktie ausschütten.

AbbVie gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 15,42 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die AbbVie-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2025 12,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

