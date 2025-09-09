DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.473 -0,5%Nas21.864 -0,1%Bitcoin97.052 +1,8%Euro1,1705 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.645 +0,5%
AbbVie im Fokus

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend höher

10.09.25 20:24 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend höher

Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 20:08 Uhr stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 211,21 USD. Die AbbVie-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 211,61 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 210,07 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 240.803 AbbVie-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 3,38 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,90 USD am 20.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,40 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 15,42 Mrd. USD gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 24.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,04 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

