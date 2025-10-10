AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie steigt am Freitagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AbbVie. Zuletzt sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 232,41 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 232,41 USD zu. Bei 233,24 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 231,51 USD. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 128.649 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 244,80 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 5,33 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 41,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,54 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AbbVie einen Umsatz von 14,46 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 31.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.10.2026 dürfte AbbVie die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 11,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

