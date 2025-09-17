DAX23.645 +1,2%ESt505.451 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.137 +0,3%Nas22.496 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,14 +0,3%Gold3.640 -0,5%
Notierung im Blick

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Donnerstagnachmittag kaum verändert

18.09.25 16:11 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Die Aktie von AbbVie hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AbbVie-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 220,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
188,00 EUR 2,60 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die AbbVie-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 220,92 USD. Die AbbVie-Aktie zog in der Spitze bis auf 221,36 USD an. Die größten Abgaben verzeichnete die AbbVie-Aktie bis auf 220,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 220,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 92.001 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 221,70 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 0,35 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 163,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 34,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,54 USD ausgeschüttet werden.

AbbVie veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 15,42 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,65 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,03 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

mehr Analysen