AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 231,36 USD zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 231,36 USD. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 231,93 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 134.469 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Bei 244,80 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,81 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 41,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,53 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,29 USD aus.

Am 31.07.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,77 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 15,42 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 14,46 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AbbVie rechnen Experten am 30.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 10,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

