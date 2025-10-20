AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend gesucht

AbbVie im Fokus

Die Aktie von AbbVie zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AbbVie konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 231,93 USD.

Die AbbVie-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 231,93 USD. Bei 232,16 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 231,00 USD. Bisher wurden heute 356.417 AbbVie-Aktien gehandelt.

Bei 244,80 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,55 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 163,90 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,53 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 31.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AbbVie-Anleger Experten zufolge am 30.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,51 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab