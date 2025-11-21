DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.508 +2,0%Bitcoin73.756 -1,9%Euro1,1514 -0,1%Öl62,64 -0,9%Gold4.091 +0,3%
Blick auf AbbVie-Kurs

21.11.25 20:23 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AbbVie am Freitagabend ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 237,53 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
203,50 EUR 4,90 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 3,5 Prozent auf 237,53 USD. Im Tageshoch stieg die AbbVie-Aktie bis auf 238,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 637.960 AbbVie-Aktien.

Bei 244,80 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AbbVie-Aktie 3,06 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 164,39 USD ab. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 44,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,50 USD aus.

AbbVie gewährte am 31.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AbbVie mit 0,88 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AbbVie in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,78 Mrd. USD im Vergleich zu 14,46 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AbbVie am 04.02.2026 präsentieren.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

