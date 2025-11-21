DAX23.083 -0,8%Est505.509 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,31 -6,8%Nas22.139 +0,3%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1503 -0,2%Öl62,27 -1,5%Gold4.070 -0,2%
Fokus auf Aktienkurs

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie zeigt sich am Nachmittag freundlich

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von AbbVie zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 233,85 USD.

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 233,85 USD. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 234,53 USD. Bei 230,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 377.241 AbbVie-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,80 USD) erklomm das Papier am 02.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 164,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 29,70 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,50 USD.

AbbVie ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. AbbVie hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,88 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 15,78 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

