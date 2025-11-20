AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von AbbVie

So entwickelt sich AbbVie

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 229,55 USD.

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 229,55 USD. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 228,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,26 USD. Zuletzt wechselten 301.019 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD. Mit einem Zuwachs von 6,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 164,39 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,39 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,51 USD.

Am 31.10.2025 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AbbVie mit 0,88 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 15,78 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,10 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AbbVie am 04.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

