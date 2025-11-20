AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 231,73 USD.
Werte in diesem Artikel
Der AbbVie-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 231,73 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AbbVie-Aktie bis auf 231,42 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,26 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 90.042 AbbVie-Aktien.
Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,64 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 164,39 USD ab. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 40,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,29 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,51 USD aus.
Am 31.10.2025 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,78 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die AbbVie-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 10,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
