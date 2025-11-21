WDH/ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 225 Dollar - 'Kaufen'
Werte in diesem Artikel
(Wiederholung vom Vorabend)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für NVIDIA nach Zahlen von 205 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der KI-Chip-Spezialist habe die Märkte mit sehr guten Quartalsresultaten und einem noch besseren Ausblick auf das Schlussquartal aufatmen lassen, schrieb Ingo Wermann in seiner Reaktion am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
