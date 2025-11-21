DAX23.119 -0,7%Est505.521 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 -6,1%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,67 -0,8%Gold4.043 -0,8%
WDH/ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 225 Dollar - 'Kaufen'

21.11.25 08:45 Uhr
(Wiederholung vom Vorabend)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für NVIDIA nach Zahlen von 205 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der KI-Chip-Spezialist habe die Märkte mit sehr guten Quartalsresultaten und einem noch besseren Ausblick auf das Schlussquartal aufatmen lassen, schrieb Ingo Wermann in seiner Reaktion am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

