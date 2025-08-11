DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.720 +2,1%Nas21.493 +1,9%Bitcoin99.752 +3,1%Euro1,1716 +0,9%Öl67,51 -0,2%Gold3.368 +0,9%
AbbVie im Fokus

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie steigt am Freitagnachmittag

22.08.25 16:09 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie von AbbVie zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 210,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
180,40 EUR -0,60 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 210,85 USD. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 211,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,84 USD. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 124.638 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 218,60 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,68 Prozent. Bei 163,90 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 28,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD.

Am 31.07.2025 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,77 USD je Aktie in den Büchern standen. AbbVie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,42 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 24.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,04 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

mehr Analysen