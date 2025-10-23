AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 227,90 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 227,90 USD. Im Tief verlor die AbbVie-Aktie bis auf 227,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,99 USD. Bisher wurden via New York 62.074 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,80 USD) erklomm das Papier am 02.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 7,42 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 28,08 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,53 USD aus.

Am 31.07.2025 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,42 Mrd. USD – ein Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AbbVie.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,51 USD je Aktie.

