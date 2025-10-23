AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie macht am Abend Boden gut

AbbVie im Fokus

Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 229,25 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 229,25 USD zu. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 229,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 228,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 335.199 AbbVie-Aktien.

Bei 244,80 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 6,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 28,51 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,29 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,53 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 30.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AbbVie.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 10,51 USD je Aktie aus.

