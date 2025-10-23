DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,87 +2,4%Gold4.118 +0,6%
AbbVie im Fokus

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie macht am Abend Boden gut

23.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 229,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
196,20 EUR -2,60 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 229,25 USD zu. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 229,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 228,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 335.199 AbbVie-Aktien.

Bei 244,80 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 6,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 28,51 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,29 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,53 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 30.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AbbVie.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 10,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

