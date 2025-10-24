DAX24.245 +0,2%Est505.674 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.219 +1,2%Bitcoin95.007 +0,3%Euro1,1628 +0,1%Öl66,65 +1,1%Gold4.129 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Freitagnachmittag schwächer

24.10.25 16:08 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 227,88 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
197,60 EUR 1,40 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AbbVie gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 227,88 USD abwärts. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 226,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 228,78 USD. Bisher wurden via New York 65.572 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 244,80 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 6,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 39,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,29 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,53 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 15,42 Mrd. USD gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 31.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 30.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
