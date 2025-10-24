AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Freitagabend mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die AbbVie-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 227,92 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 227,92 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte AbbVie-Aktie bei 226,28 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 228,78 USD. Zuletzt wechselten via New York 199.021 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,80 USD) erklomm das Papier am 02.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 6,90 Prozent niedriger. Am 20.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 28,09 Prozent Luft nach unten.

AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,53 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 31.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.10.2026 dürfte AbbVie die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,51 USD fest.

