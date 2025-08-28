AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AbbVie. Zuletzt ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 209,08 USD.

Das Papier von AbbVie konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 209,08 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die AbbVie-Aktie bei 209,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 208,10 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 67.954 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 218,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 4,55 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,61 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,54 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.

AbbVie gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,04 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.net

