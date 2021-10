TeamViewer-Aktie macht Verluste wett: Keine positive Wende bei TeamViewer

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 13,42 EUR

-3,21% Charts

News

Analysen

Am Dienstag rutschten sie auf ein Rekordtief mit 12,81 Euro. Im Verlauf konnten sie ihre Verluste jedoch wieder wettmachen und kosteten am Nachmittag mit 13,81 Euro 0,18 Prozent mehr als am Vortag. Die Berenberg Bank sowie Exane BNP Paribas kassierten ihre positiven Einschätzungen und votieren nun mit "Hold" beziehungsweise "Neutral".

TeamViewer hatte zuletzt mit dem Margenausblick am Markt für Ernüchterung gesorgt. Auch Personalentscheidungen in der Führungsspitze, womit der auf Fernwartung spezialisierte Softwarehersteller nun die Wende versucht, waren zum Wochenauftakt letztlich ohne positive Wirkung geblieben.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com