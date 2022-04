Mercedes-Benz-Aktie wenig bewegt: Absatz von Mercedes-Benz leidet unter Chip-Engpässen

In den drei Monaten sanken die Auslieferungen von Mercedes-Benz Cars laut Mitteilung um 15 Prozent auf 501.600 Fahrzeuge. In allen Regionen gingen die Auslieferungen der Marke Mercedes-Benz teils deutlich zurück. Im Heimatmarkt Deutschland war das Minus mit 7 Prozent nicht ganz so deutlich wie in Europa, wo der Rückgang 14 Prozent betrug. In China sanken die Auslieferungen ebenfalls um 14 Prozent und in den USA 20 Prozent.

Der Konzern setzte die vorhandenen Chips anscheinend verstärkt für Elektroautos ein. So stieg der Absatz von Plug-in-Hybriden und vollelektrischen Fahrzeugen im zurückliegenden Quartal um 37 Prozent auf 67.800 Einheiten. Davon waren 21.900 Fahrzeuge rein batterievollelektrische Modelle - hier lag das Plus bei 210 Prozent.

Der Bereich Mercedes-Benz Vans verzeichnete mit 89.900 Fahrzeugen einen Absatz auf Vorjahresniveau.

Mercedes-Aktien notierten zum XETRA-Handelsende marginale 0,08 Prozent höher bei 62,28 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

