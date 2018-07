MorphoSys-Aktie knickt ein: Deutsche Bank zweifelt an Kurspotenzial

Analyst Gunnar Romer stufte die Papiere des Biotech -Unternehmens in einer am Montag vorliegenden Studie nach gutem Lauf von "Buy" auf "Hold" ab. Nach einem 50-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn sei das weitere Potenzial der Papiere begrenzt.

Die am 2. August erwarteten Zahlen von MorphoSys für das zweite Quartal dürften wohl unspektakulär ausfallen und der zuletzt erhöhte Ausblick im Zuge dessen bestätigt werden, argumentierte der Experte in seiner Studie für das nunmehr neutrale Votum. In optimistischen Szenarien sei zwar ein weiterer Anstieg möglich, dafür fordert der Experte aber zunächst haltbare Beweise.

Auch wenn der Experte das Kursziel von 95 auf 120 Euro anhob und dies mit optimistischen Erwartungen für eine Reihe von Wirkstoffen wie MOR208, MOR103 und Tremfya begründete, sieht er beim aktuellen Kurs von 115 Euro nur noch ein Kurspotenzial von 4 Prozent.

Mit der Einstufung "Hold" empfiehlt die Deutsche Bank auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate, die Aktie weder zu kaufen noch zu verkaufen.

Auch an der Börse kommt es nach dem Lauf der Papiere zu einer Gegenbewegung: MorphoSys-Aktien verlieren im XETRA-Handel über 3 Prozent auf 115,30 Euro.

