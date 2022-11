adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Dienstagmittag vor

Aktien in diesem Artikel adidas 100,50 EUR

Das Papier von adidas legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 101,32 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 101,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 100,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 208.919 Stück gehandelt.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 300,25 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,25 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,62 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,08 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,00 EUR.

Am 20.10.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,88 EUR, nach 1,93 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.408,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.077,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 4,04 EUR im Jahr 2022 aus.

