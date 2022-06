adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel adidas 187,36 EUR

Um 02.06.2022 12:22:00 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 187,28 EUR zu. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 188,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 182,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158.277 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 336,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2021). Mit einem Zuwachs von 44,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 165,80 EUR ab. Mit Abgaben von 12,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 272,21 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 06.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.302,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.268,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2023 11,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

