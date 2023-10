adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 165,80 EUR abwärts.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 165,80 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 165,16 EUR. Mit einem Wert von 166,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.564 adidas-Aktien.

Am 21.08.2023 markierte das Papier bei 188,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 93,40 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 77,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,36 EUR aus.

Am 03.08.2023 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5.343,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.596,00 EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 08.11.2023 gerechnet. Am 29.10.2024 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,78 EUR je Aktie.

