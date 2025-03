adidas Aktie News: adidas am Vormittag tiefer

adidas im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 245,30 EUR ab.

Die adidas-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 245,30 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 243,50 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 244,80 EUR. Zuletzt wechselten 17.243 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 180,82 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,53 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 258,08 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas -2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6,44 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 4,81 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Am 11.03.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,19 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

