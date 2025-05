adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 217,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 217,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 218,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 218,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.711 adidas-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,18 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 257,33 EUR.

adidas ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte adidas am 30.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von adidas rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

