adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 219,40 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:48 Uhr 1,6 Prozent. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 219,40 EUR an. Bei 216,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.177 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 236,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 41,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 216,07 EUR je adidas-Aktie an.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 5,46 Mrd. EUR gegenüber 5,27 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Aktie aus.

