adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 231,70 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 231,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 231,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 232,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.792 adidas-Aktien.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,30 EUR an. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 1,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 154,64 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 33,26 Prozent wieder erreichen.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,17 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 216,69 EUR je adidas-Aktie an.

Am 30.04.2024 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – ein Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,33 EUR je Aktie.

