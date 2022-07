adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel adidas 168,92 EUR

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04.07.2022 12:22:00 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 168,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 169,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 78.165 adidas-Aktien.

Am 05.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 336,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Bei einem Wert von 160,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 266,07 EUR angegeben.

adidas ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,60 EUR, nach 2,60 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.302,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.268,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 9,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

