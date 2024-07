adidas Aktie News: adidas tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

So bewegt sich adidas

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 218,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 218,30 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 218,60 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 216,70 EUR. Bei 218,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 73.185 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,30 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 8,25 Prozent Luft nach oben. Bei 154,64 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 216,07 EUR für die adidas-Aktie.

Am 30.04.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester

Schwacher Handel: DAX schlussendlich schwächer