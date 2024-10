adidas Aktie News: adidas reagiert am Freitagnachmittag positiv

adidas im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 238,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 238,20 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 239,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 235,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.937 adidas-Aktien.

Bei 243,90 EUR markierte der Titel am 30.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 2,39 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 230,92 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,82 Mrd. EUR – ein Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. adidas dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 3,52 EUR im Jahr 2024 aus.

