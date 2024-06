adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 232,30 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 232,30 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 234,10 EUR. Bei 233,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 56.516 Stück.

Am 03.06.2024 markierte das Papier bei 236,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,17 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 216,69 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,30 EUR je Aktie.

