adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagmittag tiefer

Die adidas-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 113,02 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 111,50 EUR. Bei 114,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 291.152 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 298,40 EUR markierte der Titel am 08.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 62,12 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,01 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 158,93 EUR.

adidas ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.408,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.077,00 EUR umsetzen können.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,55 EUR je Aktie belaufen.

