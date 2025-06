adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagnachmittag fester

Blick auf adidas-Kurs

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 214,30 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 214,30 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 215,80 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,90 EUR. Zuletzt wechselten 135.133 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 23,10 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (175,30 EUR). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 22,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,02 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,33 EUR aus.

Am 29.04.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 2,40 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Lululemon-Aktie knickt nach Prognosesenkung ein - auch adidas und PUMA unter Druck

adidas-Aktie dennoch tiefer: Ratingagentur S&P stuft Rating für Sportartikelhersteller adidas hoch

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingefahren