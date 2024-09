adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Nachmittag

adidas im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 213,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 213,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 207,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 215,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 267.651 adidas-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 242,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,56 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,43 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 230,08 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,82 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,54 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Minus

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone