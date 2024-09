adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 213,40 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 213,40 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 212,10 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.016 adidas-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 242,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 27,54 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,37 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 230,08 EUR an.

Am 31.07.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent auf 5,82 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je Aktie aus.

