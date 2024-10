adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von adidas

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 234,90 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 234,90 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 233,70 EUR ein. Bei 237,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 58.487 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 31,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 230,92 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 31.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,34 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,57 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Analyse: Warburg Research verleiht adidas-Aktie Hold in jüngster Analyse

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start im Aufwind