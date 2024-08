adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag billiger

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 210,40 EUR ab.

Die adidas-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 210,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 209,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,20 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 58.133 Aktien.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,02 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 154,64 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,50 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 233,33 EUR.

adidas gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,34 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,54 EUR je Aktie.

