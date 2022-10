adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel adidas 111,62 EUR

Um 04:22 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 109,52 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 107,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 630.037 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 300,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,52 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 107,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,92 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 187,57 EUR angegeben.

Am 04.08.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,88 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.596,00 EUR gegenüber 5.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2022 terminiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,62 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

