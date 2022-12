adidas Aktie News: adidas am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel adidas 120,20 EUR

-2,34% Charts

News

Analysen

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 119,10 EUR abwärts. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,92 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 122,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 151.314 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,84 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,52 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 161,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 20.10.2022. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.408,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.03.2023 erfolgen. Am 06.03.2024 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 2,53 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

adidas-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November

Nike-Aktie fester: Fußball-Weltmeisterschaft wird zum Prestigeerfolg für Nike - Nur ein adidas-Team im Viertelfinale

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com