adidas Aktie News: adidas gewinnt an Boden

Aktien in diesem Artikel adidas 211,25 EUR

3,07% Charts

News

Analysen

Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 210,80 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 14.260 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 211,85 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 209,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 207.187 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 336,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2021). Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 170,08 EUR am 07.03.2022.

Experten gaben als mittleres Kursziel 297,53 EUR an. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 11,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Produkte werden unter den Marken adidas und Reebok vertrieben. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Artikeln und bietet sowohl Spitzensportlern eine bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der Reebok-Sparte an die Authentic Brands Group (ABG).

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Virtueller Mega-Markt für Unternehmen: Wettbewerb um die besten Werbeflächen im Metaverse gewinnt an Fahrt

adidas-Aktie unter Druck: Positive Analystenstudien können Kurs nicht retten

adidas-Aktie stark: adidas rechnet mit weiterem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis - auch PUMA-Papier gefragt

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf adidas

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com