adidas Aktie News: adidas am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von adidas zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 218,60 EUR.

Bei der adidas-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 218,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 219,70 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 217,20 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.132 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 10,70 Prozent wieder erreichen. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 41,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 230,08 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

