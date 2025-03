adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 222,60 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 222,60 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 221,30 EUR ein. Bei 223,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 141.832 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 15,62 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,30 EUR. Dieser Wert wurde am 22.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 12,71 Prozent wieder erreichen.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,59 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 261,58 EUR.

adidas ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas ein EPS von -2,12 EUR in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von adidas.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,77 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

