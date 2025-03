adidas Aktie News: adidas am Vormittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 224,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 224,30 EUR zu. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 224,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 223,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.061 adidas-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 17,61 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 194,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,37 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,59 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 261,58 EUR für die adidas-Aktie.

adidas veröffentlichte am 05.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,97 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte adidas am 29.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 01.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX aktuell: DAX bewegt sich letztendlich im Plus

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen