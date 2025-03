adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 223,00 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 223,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 222,00 EUR. Bei 222,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.688 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 194,30 EUR fiel das Papier am 22.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 12,87 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,59 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 261,58 EUR.

Am 05.03.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,12 EUR erwirtschaftet worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,77 EUR fest.

