adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 242,40 EUR nach oben.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 242,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 243,30 EUR. Bei 241,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 30.564 adidas-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 248,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 51,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,45 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 248,67 EUR.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 3,98 EUR im Jahr 2024 aus.

