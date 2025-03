adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der adidas

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 223,30 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 223,30 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 221,80 EUR. Bei 226,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 174.708 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Gewinne von 18,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 194,30 EUR. Abschläge von 12,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,59 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 261,58 EUR.

Am 05.03.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,97 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,77 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

