adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Die adidas-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 119,50 EUR abwärts. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 119,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 115.118 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,75 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 27,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,57 EUR aus.

Am 20.10.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.408,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.752,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 08.03.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

