adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Vormittag fester

Die adidas-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 143,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 143,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 143,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.692 adidas-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2022 bei 220,80 EUR. Gewinne von 35,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 53,45 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,75 EUR.

Am 10.02.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.408,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.137,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,74 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 05.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 03.05.2024 dürfte adidas die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

