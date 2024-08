adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Mittwochmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 216,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:49 Uhr 0,9 Prozent. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 217,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 213,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.240 adidas-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 242,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 12,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 39,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 233,33 EUR aus.

adidas veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

