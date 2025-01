adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag stark gefragt

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 257,20 EUR nach oben.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 5,7 Prozent auf 257,20 EUR. Bei 258,40 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,00 EUR. Zuletzt wechselten 114.842 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 258,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.02.2024 bei 160,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 37,71 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,45 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 250,67 EUR an.

adidas ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,00 EUR je adidas-Aktie belaufen.

